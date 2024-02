Goucha - Os novos desafios de Francisco Monteiro!

Hoje às 16:00

No «Goucha», revemos as imagens da desistência de Francisco Monteiro do Big Brother - Desafio Final. O ex-concorrente fala-nos do efeito da fama, da exposição pública e do facto de ter de lidar com o público, agora que se tornou uma figura bastante reconhecida. O nosso convidado esclarece tudo sobre o estado da sua relação com Márcia Soares e fala-nos do que perspetiva para o seu futuro. Ouvimos o testemunho de vida de Ester Madureira, que só conheceu verdadeiramente aa mãe após esta falecer. Ester perdeu a mãe de forma trágica e não teve a oportunidade de se despedir da mesma. Após a morte da mãe, Ester foi buscar as cartas que esta tinha escrito para si.