Goucha - Os novos projetos de Isabel Figueira

Há 3h e 14min

Isabel Figueira, mãe de dois filhos — Rodrigo, de 18 anos, e Francisco, de 12 — vive hoje uma fase de renovação pessoal e profissional, depois de vários momentos frágeis ao longo da vida.

Após ter ultrapassado obstáculos nas esferas pessoal, profissional e de saúde — incluindo um tumor nos ovários e o diagnóstico de uma doença crónica do sangue —, Isabel reencontrou forças para voltar a sonhar. E é precisamente com esse espírito que lança agora a sua primeira marca própria, OSHYM, dedicada a acessórios feitos à mão, e prepara a estreia de um podcast com assinatura pessoal: "Temas Impactantes".