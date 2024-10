Goucha - Os segredos da vida de Patrícia Carvalho, ex-concorrente do Secret Story

Hoje às 16:30

Patrícia Carvalho, ex-concorrente do Secret Story, foi expulsa logo na segunda gala do reality show, depois de não conseguir cativar os portugueses. Entrou no programa com o segredo de ser "cúmplice da Voz", mas foi a revelação da sua amizade com José Castelo Branco que mais chamou a atenção durante a sua breve passagem. Patrícia partilhou que conheceu o famoso socialite num restaurante em Nova Iorque, um episódio que gerou curiosidade entre os espectadores. Admite que se tornou visita de casa do socialite e ficou incrédula com o rebentar da polémica entre Castelo Branco e Betty.



Conhecemos ainda Marco Miranda, que viveu experiências que redefiniram completamente o rumo da sua vida, após enfrentar a morte por duas vezes ainda em jovem.