Goucha - Os sonhos e perdas da vida de Soraia Rodrigues do «Big Brother»

Hoje às 16:05

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de Andre Fonseca que este às portas da morte após ser picada por uma aranha. Na segunda parte, recebemos Soraia Rodrigues que faz o balanço da sua participação no «Big Brother», comenta as polémicas em que se viu envolvida e conhecemos as filhas e a irmã.