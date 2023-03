Goucha - Os traumas que marcaram a vida de Marina Pinto, concorrente de «O Triãngulo»

Hoje às 16:10

Ouvimos o testemunho de vida impressionante de Marina Pinto, uma das concorrentes menos votadas para entrar no «O Triângulo». A nossa convidada recorda uma infância marcada pelas relações tóxicas da mãe e o ambiente de violência vivido em casa, explica o porquê de se ter inscrito no reality show, e fala dos seus negócios e o interesse em terapias holísticas. Recebemos Nelson Lisboa, criador de moda, que aos 30 anos tornou-se médium. O nosso convidado, que diz sempre ter vivido com o dom da mediunidade, explica quando começou a ver vultos e a ter premonições. Duas conversas imperdíveis.