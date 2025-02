Há 2h e 17min

Ricardo Esteves é um dos padres mais mediáticos do país. Conhecido pela sua personalidade irreverente e proximidade com os fiéis, ficou apelidado de “padre sexy” devido ao seu estilo descontraído e à forma como se apresenta publicamente. Para além da fé que o move, o padre Ricardo Esteves é um homem multifacetado, apaixonado por desporto, motas, escrita e pelo contacto direto com as pessoas.