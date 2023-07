Goucha - Pais de jovem morta pelas autoridades falam pela primeira vez

Ontem às 16:05

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, conhecemos a história de Eduardo Carrêlo, que ficou paraplégico após um acidente de viação em 1991. Na segunda parte, Aprígio e Leonor Carvalho, os pais da jovem que foi morta a tiro por um agente da autoridade, falam do sucedido. Na terceira parte, conhecemos a história de amor de Irene e José Lopes revelam os segredos para um casamento com amor ao fim de 53 anos.