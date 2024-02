Há 3h e 22min

No «Goucha», recebemos Bernardo Sousa, ex-concorrente do programa Dança com as Estrelas, recorda o momento em que recebeu o convite por parte de Cristina Ferreira. O nosso convidado fala-nos do apoio incondicional das suas fãs, um público maioritariamente feminino. Recorde-se que Bernardo Sousa ficou muito popular, após a sua passagem pelo Big Brother Famosos.