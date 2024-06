Goucha para convidada: «Vai-se calar daqui a 30 segundos»

Há 3h e 7min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Natália Pereira, que sofre de várias doenças crónicas e vivia com dores constantes. Fibromialgia, Charcot-Marie-Tooth e Depressão foram as doenças diagnosticadas que a levaram a usar canábis medicinal. A nossa convidada fala-nos de ter tomado durante 10 anos, analgésicos opioides para a dor crónica. Natália recorda o momento em que lhe apareceu a alternativa da canábis medicinal e explica-nos como a sua vida melhorou. No final da conversa, gera-se um momento engraçado entre Natália e Manuel Luís Goucha.