Goucha para Costinha: «Que importância tem o poder de comprar tudo o que quiser, quando nasceu numa família de sacrifícios?»

Há 2h e 42min

No «Goucha», recebemos o ex-jogador de futebol Costinha, que agora é produtor de um vinho premiado. O nosso convidado fala-nos do facto de agora poder comprar tudo o que quiser, comparativamente ao facto de ter nascido num meio familiar que precisou de fazer muitos sacrifícios, e confessa: «Sou feliz hoje, mas também era feliz quando não tinha os bens materiais que tenho». O antigo futebolista fala-nos do 'compromisso' que precisou de fazer com o pai, para que este o deixasse jogar futebol.