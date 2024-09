Goucha para ex-vítima de violência doméstica: «É deste homem que tem um filho. Foi desejado?»

Há 2h e 13min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Joana Bastos, que foi vítima de violência doméstica. A nossa convidada viveu uma relação abusiva e violenta, fisicamente e psicologicamente, com o ex-companheiro. Joana recorda como foi o início da relação, aparentemente saudável, que depois se começou a transformar. Pouco tempo antes de se casar com o ex-companheiro, esta descobre que o mesmo a traiu com a sua melhor amiga. A nossa convidada revela que sempre procurou nas relações o amor que não teve do pai. Em estúdio, Joana fala-nos do facto de ter engravidado deste agressor e Goucha questiona. A nossa convidada, ao saber que estava grávida, decidiu abandonar esta relação abusiva e violenta.