Há 3h e 7min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Joana Silva, que juntamente com os filhos viveu durante anos às mãos de um agressor. A nossa convidada fala-nos do facto de ter tido filhos com uma pessoa que era violenta e provocava o mau ambiente em casa. Joana assume que sempre desejou ter mais do que um filho, e que «nada mais importava».