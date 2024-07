Goucha para Joana D'Arc: «Imagino a cara da sua mãe quando você lhe disse que queria abrir corpos...»

Há 1h e 21min

No «Goucha», ouvimos o testemunho da cantora Joana d'Arc, que sofre de uma doença crónica, dolorosa e incapacitante. A nossa convidada recorda o momento em que recebeu o diagnóstico da mesma: Artrite Reumatoide. Joana faz medicação diária e já colocou várias próteses. Com presença em palcos como no do «Somos Portugal», Joana explica-nos que a doença não lhe tira a vontade de atuar. A nossa convidada fala-nos do facto de ter desistido da profissão em tanatologia forense devido à sua doença.