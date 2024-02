Goucha para José Eduardo Moniz: «A que sabe o poder? Já abusou dele?»

Há 2h e 9min

No «Goucha», recebemos José Eduardo Moniz, diretor-geral da TVI. O nosso convidado recorda o momento em que chegou à liderança da RTP e explica-nos que sempre foi um homem de «ruturas». Manuel Luís Goucha dirige-se a José Eduardo Moniz como um dos homens mais poderosos da televisão em Portugal, e fala-nos sobre o que é isto do «poder» e como lida com o mesmo. O diretor-geral da TVI confessa que já foi «intratável» e justifica.