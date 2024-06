Hoje às 17:35

No «Goucha», recordámos o caso do jovem Igor Silva, que foi esfaqueado durante os festejos do FC Porto em 2022. Em estúdio, recebemos Augusta Sousa, mãe desta vítima, que teve 8 filhos com um homem do qual sofria violência doméstica. Questionada por Goucha, esta explica-nos o porquê de ter ficado tanto tempo com o alegado agressor.