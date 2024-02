Goucha para Rafael Teixeira: «Fui um bocadinho duro com uma atitude sua»

Há 1h e 0min

No «Goucha», recebemos Rafael Teixeira, o último concorrente expulso do Big Brother - Desafio Final. O nosso convidado começa por falar da sua passagem por este mesmo programa e refere que ficou contente por sair, pois o «jogo está perigoso». O nosso apresentador recorda a participação polémica de Rafael no Big Brother 2021. O ex-concorrente responde à questão se o facto de ter aceite este convite foi para «limpar a sua imagem» ou não.