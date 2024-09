Goucha para Tomás Taborda: «Por querer brincar com bonecas, sempre sentiu dos pais total liberdade?»

Há 2h e 33min

No «Goucha», recebemos o ator Tomás Taborda, que nos fala da sua paixão pela artes. O ator, que integrou o elenco das novas temporadas de «Morangos com Açúcar», fala da sua relação próxima e cúmplice com os pais. O nosso convidado confessa que sempre se sentiu uma «criança diferente» e explica porquê, e daí o seu interesse pelas artes. Sobre a infância, Goucha questiona Tomás sobre o facto de este em criança brincar com bonecas.