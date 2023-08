Goucha - Parto complicado deixou Carina e o filho a lutar pela vida

Hoje às 16:05

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história do nascimento de Carina Gomes, que teve de ser colocado em coma à nascença e que os médicos prometiam que não falaria nem nunca conseguiria andar, mas hoje leva uma vida normal. Na segunda parte, recebemos Luís Galo que perder a filha e a mulher no espaço de 5 meses, fala nos culpados destas mortes. Na terceira parte, conhecemos a família Domingues que com a sua paixão à concertina, já são três gerações a animar as fetas e romarias no grupo «Os Alegres da Concertina»