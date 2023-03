Goucha - Patrícia Matos: a vida depois da televisão

Hoje às 16:05

Recebemos a jornalista Patrícia Matos, que começou o seu percurso profissional a apresentar os vários segmentos de notícias da TVI e antiga TVI24. A nossa convidada explica o porquê de se ter afastado da televisão e da sua passagem por Bruxelas. No fim da conversa, a jornalista é surpreendida por uma presença muito especial em estúdio. Ouvimos o testemunho de Clarisse Francisco, que recorda o acidente do seu filho de 21 anos, que quase perdeu a vida. Ricardo ficou com 91% de incapacidade.