19 jan, 16:10

Patrícia Ribeiro, a primeira cantora portuguesa transexual, foi acusada do crime de extorsão e esteve detida durante 6 anos. Agora, a nossa convidada fala sobre o que a levou a cometer tal crime e da vivência na prisão. Com olhos postos no futuro, a cantora procura agora um novo caminho para a sua vida. Recebemos Carmen Garcia, enfermeira da área da geriatria, que explica o seu amor pelos velhos.