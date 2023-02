Ontem às 16:06

Paula Bobone, a socialite portuguesa, partilha as suas memórias de infância no seio de uma família abastada, fala do seu casamento que dura há cerca de 50 anos, e faz uma retrospetiva do tempo das festas e da convivência com as figuras da alta sociedade. Ouvimos o testemunho da cantora Natcha Seixas, agora psicóloga, que já fintou a morte por três vezes.