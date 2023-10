23 out, 16:05

Recebemos o ator Paulo Pires, que nos fala do seu percurso desde a entrada no mundo da moda até à consolidação do seu nome na área da representação. O nosso convidado, é ainda, surpreendido pela sua esposa e filhas. Ouvimos o testemunho de Jordan Fernandes, que esteve entre a vida e a morte devido a uma infeção bacteriana.