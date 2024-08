Goucha - Paulo Rocha: aos 47 anos, a ator tem uma carreira de sucesso no Brasil!

Ontem às 16:35

No «Goucha», recebemos o ator Paulo Rocha, que cresceu sem os pais e foi criado pelos avós paternos até aos 12 anos. Depois, o ator foi viver para a instituição «Casa do Gaiato». O nosso convidado fala-nos do seu papel de pai, fruto da sua relação com a companheira Juliana. O ator explica-nos como aprendeu a ser pai, visto que cresceu sem o mesmo. No decorrer da entrevista, Paulo Rocha fala-nos da sua adaptação ao Brasil, onde construi uma carreira de sucesso e fala-nos do seu regresso à TVI para a gravação de um «remake» de uma novela de sucesso da estação.

Na primeira parte do programa, conhecemos a história de Diana Goulão, que encontrou nas viagens uma forma de fazer o luto e curar a dor. A nossa convidada começa por recordar a perda do avô e mostra-se emocionada. Sendo guia turística na Lapónia, Diana explica de que formas se sente conectada a esse mesmo avô que já faleceu. Para Diana, o ator de viajar ajudou a superar a morte dos familiares mais próximos. Conheça esta história inspiradora!