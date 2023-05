Goucha - Pedro Carvalhas fala do enfarte e da cirurgia que mudou a sua vida

Hoje às 16:05

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de Susana Martins, com uma vida marcada pelos maus-tratos, depressão e morte. Na segunda parte, recebemos o jornalista Pedro Carvalhas que nos fala do enfarte que o meteu às portas da morte e da cirurgia ao coração que mudou a sua vida.