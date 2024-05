Há 2h e 24min

No «Goucha», recebemos a jornalista Conceição Queiroz para uma conversa sobre a sua vida. No final da entrevista, Goucha questiona a jornalista sobre o que diria à sua mãe, caso tivesse a oportunidade de jantar com ela hoje. Recorde-se que a mãe da jornalista faleceu há 24 anos. Depois, Goucha faz uma pequena brincadeira com a nossa convidada.