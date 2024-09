Goucha provoca David Diamond: «Nenhum dos participantes se levantou no momento da sua vitória»

Há 1h e 56min

No «Goucha», recebemos David Diamond, vencedor do «Dilema». Goucha faz uma pequena provocação a David sobre uma resposta deste ao questionário no momento da entrada para o reality show, e pelo facto dessa resposta não coincidir de todo com o que aconteceu durante e na gala final do programa. David reage e explica. Ainda, o nosso convidado fala-nos do momento em que o jogo mudou para si, devido a um suposto boato que foi criado. Dentro da casa, o nosso convidado recorda que relatou uma situação dolorosa que aconteceu com a família, onde houve alguém responsável pela morte de um sobrinho de nove anos. David recorda que foi julgado sem saber que estava a ser julgado e que o jogo mudou aí. Até que um dia descobriu o que se passava e, por respeito às pessoas envolvidas, manteve-se calado. O nosso convidado esclarece a situação, pelo facto de ter sido julgado sem saber porquê.