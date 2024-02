Há 3h e 5min

No «Goucha», recebemos Miguel Vicente, que desistiu do Big Brother - Desafio Final. O nosso convidado fala-nos do assédio que tem sofrido por parte das suas fãs, e recorda como foi a sua presença na abertura da discoteca do também ex-concorrente Rafael Teixeira, este sábado passado, em Fafe. Miguel Vicente fala em «toques» e «convites» por pate do público feminino.