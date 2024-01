Goucha questiona André Lopes: «Já digeriu a vitória do Francisco Monteiro?»

Há 33 min

No «Goucha», André Lopes, o quinto lugar na final do «Big Brother», deixa fortes elogios ao jogo de Francisco Monteiro, mas admite que não se identifica com este nem esperava que ele fosse o vencedor. Revela quem esperava que fosse o vencedor.