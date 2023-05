Goucha questiona Bernardo Sousa: «Como é que lida com o fracasso?»

Há 1h e 17min

No «Goucha», o apresentador fala das competições em que Bernardo Sousa, piloto automóvel, não teve sucesso em atingir o primeiro lugar do pódio e o ex-concorrente do «Big Brother Famosos 2» explica como lida com estas situações na sua vida pessoal e carreira profissional.