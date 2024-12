Goucha questiona convidada: «Como é que se entrega sexualmente a um homem quando se passou parte da adolescência a sentir-se suja?»

Há 45 min

Megan nasceu em França e aos 30 anos assumiu os abusos sexuais de que foi vítima em criança. Quando tinha 6 anos um amigo do avô materno, abusou de Megan várias vezes. Durante muito tempo, calou o sofrimento por vergonha e medo do que poderia acontecer se contasse o que aconteceu.

Megan vem ao programa com o marido, o Mário, por querer passar o lado da vergonha para os agressores e não para as vítimas. Assume abertamente o que lhe aconteceu e conta como mais de 20 anos depois contou à sua família e apresentou queixa contra este homem, não para fazer justiça, mas sim para se apaziguar com a sua mente.