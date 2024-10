Goucha questiona Fábio Paim sobre o filme para adultos em que entra: «Como é que se mantém a ereção?»

Hoje às 17:19

Fábio Paim, um nome que outrora brilhava no futebol português, viu o seu futuro desportivo ruir devido a escolhas erradas. Apontado como uma das grandes promessas do Sporting, ao lado de estrelas como Cristiano Ronaldo, Paim perdeu-se numa vida de excessos. O seu percurso, que parecia destinado ao sucesso, acabou por ser marcado por escândalos, desde a participação em filmes para adultos até a sua prisão, refletindo como a falta de gestão do talento pode levar à queda.