Há 3h e 20min

Após ter sido expulsa da casa mais vigiada do país, Jacques Costa, a ex-concorrente do “Big Brother” que se assume como pessoa não-binária, vem ao “Goucha” partilhar a história de uma vida a que ninguém fica indiferente. Jacques fala de como foi tolerante dentro do Big Brother, contrariando o que muitas pessoas dizem.