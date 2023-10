Goucha questiona Rogério Parrot: «Não acha o Francisco Monteiro cheio de si próprio?»

No «Goucha», o apresentador faz algumas questões sobre as atitudes de Francisco Monteiro ao agora ex-concorrente Rogério Parrot. Manuel Luís Goucha compara Francisco a Miguel Vicente da edição anterior do «Big Brother».