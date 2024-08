Ontem às 16:30

No «Goucha», o ex-concorrente do «Dilema», Rafael Bailão, faz um balanço da sua participação no reality show e defende-se dos comentários negativos que recebeu. Conhecemos também a história de vida da ex-atleta, Naide Gomes, e os motivos que levaram ao seu afastamento da carreira desportiva.