Goucha - Raquel Tillo partilha a sua história de vida

Hoje às 16:34

Raquel Tillo nasceu no Porto e é a mais nova de 6 irmãos. Sempre foi uma criança ativa e a paixão pela representação depressa se manifestou. Aos 7 anos, assistiu a uma peça de teatro em Londres e no final pediu para subir ao palco. Desde então nunca tirou da ideia a vontade de ser atriz.

Conhecemos ainda a história de Gabriela: Gabriela tinha 7 anos quando foi atropelada mortalmente à frente dos pais e da irmã mais nova. Três meses depois da tragédia e num luto profundo, Alberto e Vânia recordam a aflição que viveram para tentar resgatar a filha debaixo do carro que a atropelou e explicam como estão a tentar lidar com a dor de tamanha perda.