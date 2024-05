Goucha reage a afirmação da comentadora Melanie Tavares: «É sempre bom para as audiências»

Há 1h e 29min

No «Goucha», recebemos Melanie Tavares, 48 anos, é psicóloga e atual comentadora da atualidade criminal na TVI, fazendo comentários no programa ‘Dois às Dez’ e no ‘TVI Em Cima da Hora’. Melanie é psicóloga de formação e desde cedo despertou para a psicologia, talvez, segundo a própria, tenha sido um trauma vivido aos dez anos e que a levou a um estado depressivo, que a tivesse despertado para a ciência do comportamento humano e da mente. Melanie assistiu à morte de uma amiga enquanto as duas brincavam num parque em Lagos, a terra onde morou alguns anos da sua infância. Nasceu em Africa do Sul, mas a sua ligação emocional está em Angola, terra onde moravam os pais. Todavia, Melanie Tavares morou até aos seis anos de idade no Brasil. Agora é em Azeitão, numa zona mais calma, que vive e constituiu família com o Mário, companheiro de mais de 20 anos com quem tem um filho, o Martim. Mãe de apenas um filho, e não de cinco como desejaria, Melanie relata as dificuldades que teve para ser mãe e a incapacidade de voltar a engravidar depois do nascimento do Martim, um jovem adulto de 23 anos que tem X-frágil. A nossa convidada fala-nos da síndrome rara do filho.