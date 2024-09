Há 1h e 45min

No «Goucha», Marie, que foi expulsa na gala do passado domingo do «Dilema», faz um balanço da sua participação no reality show. A ex-concorrente revela que pensou em desistir por várias vezes e diz-nos qual é a sua maior defesa: o humor. Sobre este tema, Marie fala dos comentários polémicos que fez dentro da casa em relação a Daniela Santos. Goucha reage.