Goucha reage aos vídeos da falecida «Vovó Viral»: «Ela não dizia muitas asneiras... dizia só uma!»

No «Goucha», recebemos João Pedro Fraga, que deu a conhecer a sua avó nas redes sociais. Neste dia dos avós, o nosso convidado presta uma homenagem emotiva à «Vovó Viral» Adosinda Augusta, que faleceu em novembro de 2022. Em estúdio, João fala-nos da importância da avó na sua vida e partilha memórias de infância. O neto da «Vovó Viral» fala-nos do 'segredo' dos vídeos protagonizados pela sua avó. João fala-nos do mural que foi feito na aldeia em homenagem à avó Adosinda. Veja as imagens.