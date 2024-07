Goucha - Recebemos Isabel Stilwell: escritora, jornalista e avó de 11 netos

Hoje às 16:35

Recebemos a escritora e jornalista Isabel Stilwell, que nos fala do seu papel de avó. A nossa convidada mostra-nos o frasco de memórias que criou juntamente com os netos e deixa um conselho a todos os avós. No final da conversa, Isabel é surpreendida por uma mensagem muito especial. Ouvimos o testemunho de João Pedro Fraga, que deu a conhecer a sua avó nas redes sociais. Neste dia dos avós, o nosso convidado presta uma homenagem emotiva à «Vovó Viral» Adosinda Augusta, que faleceu em novembro de 2022. Em estúdio, João fala-nos da importância da avó na sua vida e partilha memórias de infância. O neto da «Vovó Viral» recorda a criação do canal em que mostra os vídeos da mesma e explica-nos como é que a avó reagiu. Tinha 90 anos.