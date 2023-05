Hoje às 16:05

Na segunda parte do programa, recebemos Rafael Mota, o último concorrente expulso d'O Triângulo. O nosso convidado faz um balanço da sua participação, fala da sua infância e de um namoro que terminou mal, e é surpreendido com a visita da namorada em estúdio. Ouvimos o testemunho de Ana Rita Campos, que foi diagnosticado com um cancro nas duas mamas.