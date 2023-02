Goucha - Recebemos Sílvia e Paulo, um dos casais do programa «A Ex-periência»

Ontem às 16:05

Sílvia Neves e Paulo Silva, um dos casais mais intensos do programa «A Ex-periência», fazem um balanço da sua participação, recordam as várias razões que levaram ao divórcio e falam de como está a ser o regresso à vida a dois. Recebemos Ricardo Trêpa, ator e neto de Manoel de Oliveira, que nos fala das memórias do avô e do seu percurso na representação. O nosso convidado dá vida à personagem de «João Maria» na novela «Festa é Festa». Ouvimos também o testemunho de Fernando Tordo, um dos músicos pioneiros na música de intervenção em Portugal.