Hoje às 16:05

Recebemos Tamara Rocha, a concorrente expulsa d'O Triângulo na gala do passado domingo. A nossa convidada faz um balanço da sua participação, recorda a perda dolorosa da avó e fala das suas origens e percurso profissional ao ter trabalhado na área dos cruzeiros. Ouvimos o testemunho da médica Diana Pereira, que recentemente denunciou 11 alegados erros médicos no Hospital de Faro.