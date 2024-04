Há 1h e 42min

No «Goucha», Miguel Caetano, o terceiro dos quatro filhos de Marcello Caetano, abre as portas da sua casa a Manuel Luís Goucha para uma conversa intimista onde recorda a vida e a carreira do pai. O nosso convidado revela o que sente em relação à data comemorativa do 25 de abril de 1974.