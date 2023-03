Goucha - Reveja Sérgio Vicente, ex-concorente do «Big Brother 2»

Hoje às 16:05

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, conhecemos André Nobre Duarte que nos fala daquilo que sofreu, durante anos na escola, enquanto vítima de bullying. Na segunda parte, Sérgio Vicente fala daquilo que o fez entrar no programa, há 20 anos, revela o que o levou abandonar o mesmo, dos problemas de saúde da filha e da morte do pai.