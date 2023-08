Goucha – Ricardo conta-nos com um simples mergulho mudou para sempre a sua vida

Hoje às 16:05

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de Ricardo Ferreira que após um mergulho, que correu mal, ficou tetraplégico. Na segunda parte, abordamos dois casos de desaparecimentos por resolver há vários anos. Na terceira parte, conhecemos as história e peripécias de David Estrela e da sua mulher nas viagens que os levaram a visitar mais de 100 países, de autocaravana.