Goucha - Rita Oliveira, do «Big Brother», dá a conhecer a sua história de vida

Há 3h e 35min

Rita Oliveira nasceu na Póvoa do Varzim, mas cresceu na Maia, Porto. A jovem confessa que sempre viveu uma infância privilegiada porque vive numa bolha de amor com a família. Aos sete anos teve de lidar com a doença de coração da irmã mais nova e com a depressão profunda da mãe. Embora não tenha muitas memórias da infância, recorda-se de se sentir sozinha quando a irmã estava internada no hospital e do estado melancólico da mãe enquanto estava doente. Aos 22 anos percebeu que a saúde mental é algo muito complexo depois de sofrer uma grave crise de ansiedade. Neste momento, vive longe da mãe que está em Timor em trabalho e confessa que não tem sido nada fácil porque é muito ligada à família. A entrada no BB veio ajudar a esquecer as saudades que sente da mãe, embora não tenha sido muito apoiada pelos pais nesta aventura.

