Goucha - Rita Salema abre o coração em entrevista intimista

Hoje às 16:00

No Goucha de 25 de janeiro de 2024, conhecemos a história de Paula, que tem 28 anos sofre de doença de Crohn desde os 12. Vive com uma inflamação intestinal crónica altamente incapacitante que a impede de ter uma vida normal. Teme o futuro, porque não consegue trabalhar mais do que 3 dias por semana. Sabe que dificilmente será independente e por isso sente-se condenada.

Falámos ainda com a atriz Rita Salema. A novela Festa é Festa marca o regresso de Rita Salema à TVI. A atriz que dá vida à Josefa foi hoje nossa convidada para falar do seu percurso profissional e pessoal.