Goucha - Rogério Parrot fala da sua expulsão do «Big Brother»

Hoje às 16:05

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de Lêda e Pedro que inesperadamente foram país de trigémeos. Conhecemos também Ana, Andreia e Rita que enquanto trigémeas tem feito furor nas redes sociais. Na última parte do programa, ficamos a conhecer melhor Rogério Parrot que faz o balanço da sua participação no «Big Brother», após a expulsão, fala dos seus maiores desejos, planos para o futuro e polémicas dentro da casa.