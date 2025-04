Goucha - Rosa é cuidadora do marido, que sofre de doença rara

Há 2h e 53min

Quando Rosa Pereira pensava ter encontrado, finalmente, a estabilidade emocional e familiar, o destino surpreendeu-a com um novo desafio. Depois de anos marcados pela violência numa anterior relação, Rosa tinha reconstruído a vida ao lado de Marco, o homem por quem se apaixonou há mais de uma década e com quem partilha uma história de amor e superação. Mas tudo mudou quando Marco foi diagnosticado com Síndrome da Pessoa Rígida, uma doença neurológica rara, progressiva e incurável – a mesma que afeta a cantora Celine Dion: "A Céline Dion tem posses, nós não"