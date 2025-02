Há 2h e 42min

Rosinha dispensa apresentações no panorama da música popular portuguesa. Com um estilo inconfundível, marcado pelo bom humor e pelas letras irreverentes, a artista tem conquistado o público ao longo dos anos, tornando-se uma referência no género. Contudo, por detrás da figura artística vibrante, encontra-se uma mulher simples, ligada às suas origens, apaixonada pela música, pelos animais e, acima de tudo, pela família.